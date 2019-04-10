"Тоттенхэм" может до конца сезона остаться без своего главного форварда

После поединка главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино отметил, что Кейн может остаться вне игры до конца сезона.

Английский "Тоттенхэм" может до конца сезона остаться без основного форварда Гарри Кейна.

25-летний нападающий получил травму в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". На 57 минуте Кейн столкнулся с защитником гостей Фабианом Делфом и получил повреждение голеностопа. Как следствие, футболист покинул поле лишь при помощи врачей, а вместо него вышел Лукас Моура.

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После поединка главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино отметил, что Кейн может остаться вне игры до конца сезона.

"Это очень, очень печально. Нам будет нелегко, Харри будет не хватать - возможно, даже до конца сезона. Мы надеемся, что проблема не слишком серьезная, но для восстановления остается не так много времени. Он подвернул голеностоп, посмотрим, как он отреагирует", - цитирует слова тренера ESPN.

Kane leaving stadium on crutches pic.twitter.com/LghRdlXLft — Rob Harris (@RobHarris) April 9, 2019

Как оказалось позже, Кейн покидал стадион на костылях.

Напомним, что встреча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" завершилась минимальной победой лондонцев со счетом 1:0. Что касается Кейна, то в этом сезоне на его счету 39 игр во всех турнирах, 24 забитых гола и 6 результативных передач.

Ранее Кейн получил аналогичную травму в матче внутреннего первенства против "Манчестер Юнайтед". Тогда он пропустил полтора месяца.