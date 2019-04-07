Сегодня пройдет матч Шахтер - Динамо и еще три игры 1/4 финала Кубка страны

Жребий свел горняков и динамовцев на одной из ранних стадий Кубка.

В воскресенье, 7 апреля, состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины, среди которых самой ожидаемой является битва в Харькове между грандами - "Шахтером" и "Динамо".

В 14:00 свой поединок начнут «Ингулец» (пгт. Петрово) и «Карпаты». Игра перенесена в Александрию из-за зрительского ажиотажа.

Также в это время сыграют «Львов» и «Заря».

В 17:00 начнется игра между «Днепром-1» и «Ворсклой».

Также в 17:00 на поле ОСК "Металлист" в Харькове выйдут донецкий "Шахтер" и киевское «Динамо». Любопытно, что жребий до этого 4 раза сводил динамовцев и горняков на ранних стадиях Кубка, и во всех четырех случаях выигрывали горняки.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" - "Динамо" будет доступна на сайте УНИАН.