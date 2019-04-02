Стартовала продажа билетов на матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга

Стоимость билетов - от 50 до 800 гривен.

Федерация футбола Украины объявила о начале продажи билетов на домашние матчи отбора к Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Оба матча сборная Украины проведет во Львове на стадионе "Арена Львов".

С этой недели болельщики могут приобрести билеты отдельно на каждый матч или абонемент на два поединка со скидкой 20%. Цена билетов от 50 до 800 гривен.

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Приобрести билет можно на сайте ticketsbox.com, продажа в кассах начнется чуть позже.

Украина сыграет с Сербией 7 июня, а встреча против Люксембурга состоится 10 июня. Начало матчей в 21:45, сообщает официальный сайт ФФУ.

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В. У Сербии 1 пункт, Люксембург набрал 3 очка.