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Руни забил фантастический гол в американской лиге МЛС (видео)

18:14, 01 апреля 2019
Футбол
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Уэйн Руни / REUTERS

Сначала 33-летний нападающий отметился голевой передачей в дебюте встречи, а на 30-й минуте матча забил эффектный гол, закрутив мяч дальний угол ворот с очень острого угла. В итоге "Ди Си Юнайтед" одержал минимальную победу со счетом 2:1.

Напомним, а вгусте прошлого года Уэйн Руни отметился еще одним футбольным подвигом, выдав гениальные 10 секунд - спас свои ворота и помог забить в чужие.

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Теги: #США#Уэйн Руни