Руни забил фантастический гол в американской лиге МЛС (видео)
18:14, 01 апреля 2019Футбол
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Легендарный экс-форвард "МЮ" продолжает феерить в свои 33 года.
Уэйн Руни / REUTERS
Форвард американского клуба "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни забил шикарный гол в матче американской лиги МЛС против "Орландо Сити" (2:1).
Сначала 33-летний нападающий отметился голевой передачей в дебюте встречи, а на 30-й минуте матча забил эффектный гол, закрутив мяч дальний угол ворот с очень острого угла. В итоге "Ди Си Юнайтед" одержал минимальную победу со счетом 2:1.
R⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️NEY!— Major League Soccer (@MLS) 31 березня 2019 р.
ARE YOU SERIOUS?!?#ORLvDChttps://t.co/OHb0DywwBv
Напомним, а вгусте прошлого года Уэйн Руни отметился еще одним футбольным подвигом, выдав гениальные 10 секунд - спас свои ворота и помог забить в чужие.
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