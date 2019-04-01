Руни забил фантастический гол в американской лиге МЛС (видео)

Легендарный экс-форвард "МЮ" продолжает феерить в свои 33 года.

Форвард американского клуба "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни забил шикарный гол в матче американской лиги МЛС против "Орландо Сити" (2:1).

Сначала 33-летний нападающий отметился голевой передачей в дебюте встречи, а на 30-й минуте матча забил эффектный гол, закрутив мяч дальний угол ворот с очень острого угла. В итоге "Ди Си Юнайтед" одержал минимальную победу со счетом 2:1.

Напомним, а вгусте прошлого года Уэйн Руни отметился еще одним футбольным подвигом, выдав гениальные 10 секунд - спас свои ворота и помог забить в чужие.