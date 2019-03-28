Участие Караваева в матче Динамо - Заря находится под вопросом

Футболист получил травму в отборочном матче Евро-2020 против сборной Люксембурга.

Защитник сборной Украины и луганской Зари Александр Караваев в матче против Люксембург получил неприятную травму – рассечение возле колена, из-за чего врачи сборной оказали футболисту помощь, зашив рану.

Сейчас футболист вернулся в расположение Зари, но пока еще не тренировался.

«Проконсультируюсь с врачами, после этого и будет понятно, когда можно тренироваться, — отметил Александр в комментарии SportArena.

«Сыграю ли против Динамо? Пока не ясно. Думаю, через пару дней все прояснится. Но восстановление идет нормально».

После игры Караваев также сообщал, что изначально травма выглядела страшно, но позже врачи справились и зашили глубокое рассечение.

Караваев появился на поле в игре с Люксембургом на 79-й минуте матча вместо Бутко, но уже на 87-й минуте из-за травмы его заменил Буяльский.

Матч Зари против Динамо в рамках 23 тура УПЛ состоится в среду (3 апреля). Начало в 18:30.