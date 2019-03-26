Месси приобрел новый iPhone и покрыл его чистым золотом
19:27, 26 марта 2019Футбол
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Аргентинец сделал себе дорогой подарок.
Лионель Месси / Seattle PI
Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси купил новый мобильный телефон. Аргентинец приобрел iPhone XSMax стоимостью около 1300 долларов, сообщает испанская Marca.
Месси решил придать телефону особый вид и покрыл его золотом в 24 карата (это 100% чистого золота). Таким образом, цена нового iPhone увеличилась в несколько раз. Интересно, что на задней части телефона размещен 10-й номер футболиста, эмблемы "Барселоны" и сборной Аргентины, а также имена жены и детей футболиста - Антонеллы, Тьяго, Чиро и Маттео.
marca.com
В текущем сезоне 31-летний Лионель Месси сыграл 37 матчей за "Барселону", отметившись 39 голами и 21 результативной передачей.
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