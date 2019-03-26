Месси приобрел новый iPhone и покрыл его чистым золотом

Аргентинец сделал себе дорогой подарок.

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси купил новый мобильный телефон. Аргентинец приобрел iPhone XSMax стоимостью около 1300 долларов, сообщает испанская Marca.

Месси решил придать телефону особый вид и покрыл его золотом в 24 карата (это 100% чистого золота). Таким образом, цена нового iPhone увеличилась в несколько раз. Интересно, что на задней части телефона размещен 10-й номер футболиста, эмблемы "Барселоны" и сборной Аргентины, а также имена жены и детей футболиста - Антонеллы, Тьяго, Чиро и Маттео.

В текущем сезоне 31-летний Лионель Месси сыграл 37 матчей за "Барселону", отметившись 39 голами и 21 результативной передачей.