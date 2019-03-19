УЕФА назначил арбитра на поединок отбора Евро-2020 Португалия - Украина

Команды рассудит опытный французский арбитр Клеман Тюрпен.

Стала известна бригада арбитров, которая обслужит стартовый поединок квалификации Евро-2020 по футболу между сборными Португалии и Украины.

Французский арбитр Клеман Тюрпен будет обслуживать игру команд в Лиссабоне, которая состоится 22 марта, сообщает официальный сайт УЕФА.

Читайте такжеНовоиспеченный украинец Мораес: появилось первое фото новичка в форме сборной Украины

Помогать Тюрпену будут ассистенты рефери Николас Данос и Кирил Гринжор, а также четвертый арбитр Бенуа Милло. Все судьи из Франции.

Француз ранее работал на двух матчах сборной Украины. В 2012 году Тюрпен судил игру с Молдовой (0:0), а в 2016 году с Исландией (1:1).

Ранее Тюрпен также обслуживал матчи киевского "Динамо" в еврокубках: против "Бенфики" в 2016-м (0:1), "Аякса" в 2018-м (1:3) и "Туна" в 2013-м (2:0).

Игра Португалии и Украины состоится 22 марта в 21:45 на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне.