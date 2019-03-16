Онйлан-видеотрансляция, Заря - Шахтер: Премьер-лига, 22 тур
16:55, 16 марта 2019Футбол
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В Запорожье проходит игра заключительного тура первого этапа соревнований Премьер-лиги.
Заря и Шахтер сойдутся в Запорожье в матче Премьер-лиги / twitter.com/fczoryaofficial
Сегодня в Запорожье проходит игра заключительного 22-го тура первого этапа чемпионата украинской футбольной Премеьр-лиги.
На Славутич-Арена сойдутся луганская Заря и донецкий Шахтер, сообщает официальный сайт соревнований.
Шахтер досрочно выиграл первый этап соревнований - 54 очка в турнирной таблице, в то время как у Зари 32 очка и команда идет на 4-м месте в УПЛ.
На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается донецкая команда. Если на победу луганчан ставки принимаются из расчета 6.87 к 1, то на ничью - 4.65 к 1, а на победу гостей - 1.36 к 1.
Матч Заря - Шахтер начнется в 17.00. ТВ-трансляция - телеканал 2+2.
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