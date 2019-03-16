Онйлан-видеотрансляция, Заря - Шахтер: Премьер-лига, 22 тур

В Запорожье проходит игра заключительного тура первого этапа соревнований Премьер-лиги.

Сегодня в Запорожье проходит игра заключительного 22-го тура первого этапа чемпионата украинской футбольной Премеьр-лиги.

На Славутич-Арена сойдутся луганская Заря и донецкий Шахтер, сообщает официальный сайт соревнований.

Шахтер досрочно выиграл первый этап соревнований - 54 очка в турнирной таблице, в то время как у Зари 32 очка и команда идет на 4-м месте в УПЛ.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считается донецкая команда. Если на победу луганчан ставки принимаются из расчета 6.87 к 1, то на ничью - 4.65 к 1, а на победу гостей - 1.36 к 1.

Матч Заря - Шахтер начнется в 17.00. ТВ-трансляция - телеканал 2+2.