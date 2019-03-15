Двойной провал "Динамо" – что случилось в Лондоне и Киеве

Перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы у «Динамо» было 13 возможных соперников. Российские клубы отпали по понятным причинам, а вот среди остальных команде Хацкевича достался один из самых грозных оппонентов. И не только грозных, но и мотивированных.

Дело в том, что клубы калибра «Челси» не могут существовать без Лиги чемпионов. Не могут и с точки зрения денег, и с точки зрения статуса. От Англии в Лигу чемпионов попадают четыре клуба. Пока что расклады таковы, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» попадают в топ-4 без проблем, а вот на 3-4 места мы имеем сразу четверых претендентов — «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Кто из них окажется выше на финише, предсказать совершенно невозможно. Потому Челси очень серьезно относится к Лиге Европы, победитель которой попадает в Лигу чемпионов напрямую. Кстати, не только «Челси», но и другой лондонский клуб — «Арсенал», который вчера показал и характер, и более высокий класс, попав в трудную ситуацию после первого матча с французским «Ренном». Проиграв в гостях 1:3, лондонцы дома сполна реабилитировались – 3:0.

После довольно оптимистичных матчей против греческого «Олимпиакоса» в 1/16 финала второго по значимости еврокубка казалось, что «динамовцы» на фоне «Челси» не будут мальчиками для битья. Однако разница в классе оказалось значительно большей, чем представлялось после жеребьевки. Встречались не просто команды из разных дивизионов. Такое впечатление, что встречались команды с разных планет.

А тут еще на «Динамо» навалились кадровые проблемы. Руководство клуба очень долго искало форварда и наконец-то его нашло в лице испанца Франа Соля. Более того, именно он принес киевлянам победу в домашней игре с «Олимпиакосом». Но затем случилась серьезная травма, операция на плече и отсутствие игрока в составе до конца сезона. Кроме Соля, сейчас травмирован Беседин, а Русин и Супряга к выступлениям на таком уровне явно не готовы. Русина мы увидели в первой игре на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» и в этом еще раз убедились.

Беда с форвардами у «Динамо» была и осенью, но тогда Хацкевич использовал на этой позиции Вербича. Однако словенец был недоступен в обоих матчах против Челси. Сначала – из-за дисквалификации, затем – из-за болезни. Кроме этого, из-за перебора желтых карточек в Киеве не мог сыграть Буяльский, игравший в Лондоне на фланге атаки.

В итоге Хацкевичу пришлось придумывать довольно сложный ребус, поскольку в ответной игре он не мог рассчитывать на целую группу основных игроков. Таким образом, в центре поля сыграли Сидорчук и Шепелев, перед ними – Шапаренко, на флангах – Сидклей и Цыганков, в нападении – Гармаш. Он дебютировал на этой позиции в игре против киевского Арсенала и сразу же отличился дублем. К слову, Гармаш забил дважды и в ворота Челси, но в обоих случаях судья зафиксировал офсайд.

В целом у «Динамо» не было шансов ни в одном из двух матчей. Преимущество «Челси» было примерно таким, как и несколько дней назад было преимущество «Динамо» над киевским «Арсеналом». И это при том, что в обоих матчах тренер лондонцев Маурицио Сарри не использовал всех сильнейших. Против «Динамо» так и не сыграли Азар с Игуаином, а лондонская команда подчеркнуто действовала в умеренном темпе, не включая максимальных скоростей. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы разбить «Динамо» с огромным счетом по меркам еврокубков.

Стоит ли критиковать динамовцев за эту неудачу? С одной стороны, едва ли не к каждому игроку можно предъявить претензии. Грубейшие ошибки совершала оборона, атакующей линии вообще не было видно, тот же Цыганков этой весной мало похож на себя. С другой стороны, не ругайте пианиста, он играет, как умеет. Уровень «Динамо» нынче таков, что с командами уровня «Челси» мы соперничать просто не в состоянии.

Любопытно, что всего лишь три с половиной года назад «Динамо» и «Челси» встречались в групповом турнире Лиги чемпионов, и тогда оба матча получились вполне конкурентными. В Киеве соперники и вовсе поделили очки (0-0), а в Лондоне «Челси» победил с минимальным перевесом (2-1). Как видим, за это время между командами образовалась целая пропасть. И в ближайшие годы она никуда не денется.

«Челси» показал «Динамо» наш уровень. Остается надеяться, что в ближайшее время еврокубковый жребий убережет нас от таких соперников, поскольку может повториться нечто подобное. А свой уровень мы уже знаем.

И еше… Хотелось бы сказать о болельщиках, который заполнили в этот вечер столичный НСК Олимпийский. Нет, заполнили далеко не полностью. Билетная мафия, как известно, непобедима. И вместо анонсированного аншлага на 70-тысячном НСК Олимпийский было «только» 64 тысячи болельщиков. Но мы-то знаем какой ажиотаж вызывал этот матч в Киеве. И болельщики гнали команду вперед до последних минут. При любом счете, даже при 0:4.Показав Европе и самим себе пример, как надо поддерживать любимую команду. Теперь в Европе знают, что в Киеве самые крутые фанаты в Европе, способные установить рекорд целого турнира по посещаемости родного стадиона.

Чем отблагодарило своих болельщиков «Динамо»? Тоже установило рекорд… Команда потерпела самое крупное домашнее поражение в истории своих выступлений в еврокубках. Как на это посмотрят ветераны «Динамо»? Из того самого легендарного состава середины 80-х, обладателей Кубка Кубков-1986? Или как посмотрят более молодые «динамовцы», те которые доходили до полуфинала Лиги чемпионов в 1998-м? Один из них – ныне главный тренер сборной Украины – Андрей Шевченко сидел вчера на трибуне. И взгляд его был более чем красноречив.

Разумеется, главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич после игры не собирался ни в какую отставку. «Мы не будем сейчас здесь с вами обсуждать этот вопрос», - заявил белорусский специалист в общении со СМИ после матча. И в его словах есть резон. У президента столичного клуба Игоря Суркиса сейчас чрезвычайно ограниченные возможности. И Хацкевчича ему заменить просто некем. На действительно серьезного и авторитетного специалиста из-за рубежа денег просто нет. А менять шило на мыло – вряд ли разумный ход. Это может дать сиюминутный эффект, всплеск эмоций, но по большому счету не поменяется НИ-ЧЕ-ГО.

Вчера подумалось, что ничейный результат в матче с «Челси» придал бы стимул команде, веру в будущее, надежду на следующий сезон. После игры – одна сплошная пустота и апатия. В конце концов, нельзя так относиться к своей работе, к своим болельщикам, к великой истории своего клуба.

У этого «Динамо» просто нет будущего…

Кирилл Стадниченко