Контракт с французским наставником подписан до 2022 года.

"Реал" официально объявил о назначении Зинедина Зидана главным тренером команды. Контракт с французским наставником рассчитан до лета 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт "Сливочных".

Предыдущий тренер Королевского клуба, Сантьяго Солари, отправлен в отставку.

Таким образом, Зидан вернулся на пост главного тренера "Реала". Он возглавлял "Сливочных" с января 2016-го по май 2018 года, завоевав за этот период 9 трофеев. Среди них – три триумфа в Лиге чемпионов подряд. До этого никому в истории не удавалось выиграть Лигу чемпионов хотя бы дважды кряду.

Зидан сам изъявил желание покинуть "Реал" после победы в финале Лиги чемпионов-2018 в Киеве над "Ливерпулем" (3:1).

В нынешнем сезоне "Сливочные" уже прекратили борьбу в Лиге чемпионов, вылетев от "Аякса", и уступили "Барселоне" в полуфинале Кубка Испании. Также мадридский клуб имеет минимальные шансы на чемпионский титул в Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.