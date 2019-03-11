Шахтер перед игрой УПЛ отметил День служб первой помощи

В донецком клубе появилась новая добрая традиция.

10 марта в Харькове игроки «Шахтера» и «Карпат» вышли на поле в специальных футболках с надписью «#ЗАВЖДИПОПЕРЕДУ. ДЯКУЄМО!».

Перед поединком 21-го тура УПЛ на ОСК «Металлист» была отмечена работа людей, которые первыми выезжают на вызов и дежурят в дни матчей на стадионах, сообщается на страничке в Facebook донецкого клуба.

Сотрудники служб первой помощи получили сертификаты и подарки от ФК «Шахтер».