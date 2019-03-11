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Шахтер перед игрой УПЛ отметил День служб первой помощи

17:51, 11 марта 2019
Футбол
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Шахтер ввел новую традицию - отмечать сотрудников служб первой помощи / shakhtar.com

Перед поединком 21-го тура УПЛ на ОСК «Металлист» была отмечена работа людей, которые первыми выезжают на вызов и дежурят в дни матчей на стадионах, сообщается на страничке в Facebook донецкого клуба.

Сотрудники служб первой помощи получили сертификаты и подарки от ФК «Шахтер».

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Теги: #ФК Шахтер#Шахтер социальный проект