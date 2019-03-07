Неймар – о пенальти в ворота ПСЖ: Это позор! Идите на ***

Судья матча ПСЖ - МЮ Дамир Скомина назначил пенальти в добавленное время за игру рукой Преснеля Кимпембе.

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар был в ярости после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Это позор! УЕФА по-прежнему назначает четверых парней, которые ничего не знают о футболе. И они смотрят видеоповтор в замедленном режиме... Игры рукой попросту не было! Как можно сыграть рукой за своей спиной?! Идите на *** », – приводит слова Неймара Eurosport.

Неймар пропустил матч из-за травмы.

Как сообщал УНИАН, игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ», команда Сульшера вышла в четвертьфинал.

Судья Дамир Скомина назначил пенальти в добавленное время за игру рукой Преснеля Кимпембе.