Неймар – о пенальти в ворота ПСЖ: Это позор! Идите на ***
13:27, 07 марта 2019Футбол
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Судья матча ПСЖ - МЮ Дамир Скомина назначил пенальти в добавленное время за игру рукой Преснеля Кимпембе.
Неймар был в ярости после игры ПСЖ против МЮ / uefa.com
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар был в ярости после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
«Это позор! УЕФА по-прежнему назначает четверых парней, которые ничего не знают о футболе. И они смотрят видеоповтор в замедленном режиме... Игры рукой попросту не было! Как можно сыграть рукой за своей спиной?! Идите на *** », – приводит слова Неймара Eurosport.
Неймар пропустил матч из-за травмы.
Как сообщал УНИАН, игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ», команда Сульшера вышла в четвертьфинал.
Судья Дамир Скомина назначил пенальти в добавленное время за игру рукой Преснеля Кимпембе.
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