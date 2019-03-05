Поединок Челси - Динамо обслужит арбитр, удаливший Ярмоленко

На роль Фемиды выбран 39-летний словенец Славко Винчич.

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Челси» – «Динамо».

Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами рефери будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, также представляющие Словению. Дополнительные ассистенты рефери – Раде Обренович и Нейц Кайтазович. Четвертый рефери – Грега Кордеж (все – Словения).

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39-летний Славко Винчич уже знаком киевскому "Динамо". Он судил поединок киевлян с французским «Генгамом» – «Динамо» 19 февраля 2015 года на стадии 1/16 финала ЛЕ. Украинский клуб тогда проиграл - 1:2, при этом еще в первом тайме словенский рефери удалил двух футболистов "Динамо" - Андрея Ярмоленко и Юнеса Беланда.

Также Винчич работал в роли дополнительного ассистента на матче группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2015/16 «Динамо» – «Челси» (0:0).

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Челси" - "Динамо" пройдет в четверг, 7 марта. Ответная встреча состоится в Киеве 14-го числа.