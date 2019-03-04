Украинец Зинченко попал в сборную месяца в чемпионате Англии

Индекс полезности 22-летнего футболиста составил 321, что стало лучшим показателем для его позиции.

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в команду месяца в английской Премьер-лиге по версии аналитической компании InStat. Индекс полезности 22-летнего футболиста составил 321, что стало лучшим показателем для его позиции.

Самый высокий индекс InStat из всех игроков чемпионата Англии в феврале у еще одного игрока «Ман Сити» – Серхио Агуэро (360).

Всего в символической сборной февраля по четыре игрока «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», два футболиста «Арсенала» и один представитель «Кристал Пэлас».

Отметим, что ранее Александр Зинченко был признан лучшим игроком матча "Ман Сити" против «Борнмута».