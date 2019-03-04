Украинец Зинченко попал в сборную месяца в чемпионате Англии
15:56, 04 марта 2019Футбол
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Индекс полезности 22-летнего футболиста составил 321, что стало лучшим показателем для его позиции.
Александр Зинченко (справа) попал в символическую сборную февраля в АПЛ / Reuters
Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в команду месяца в английской Премьер-лиге по версии аналитической компании InStat. Индекс полезности 22-летнего футболиста составил 321, что стало лучшим показателем для его позиции.
Самый высокий индекс InStat из всех игроков чемпионата Англии в феврале у еще одного игрока «Ман Сити» – Серхио Агуэро (360).
Всего в символической сборной февраля по четыре игрока «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», два футболиста «Арсенала» и один представитель «Кристал Пэлас».
Отметим, что ранее Александр Зинченко был признан лучшим игроком матча "Ман Сити" против «Борнмута».
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