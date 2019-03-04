Цифры пугают: во сколько раз состав Челси дороже Динамо (видео)

С момента последней встречи команд в 2015 году составы обоих клубов обновились почти полностью.

За несколько дней до первого матча 1/8 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и лондонским "Челси" журналисты проанализировали шансы обоих коллективов.

Стоит отметить, что "Динамо" и "Челси" играли между собой осенью 2015 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов (ничья 0:0 в Киеве и победа "Челси" в Лондоне - 2:1). С тех пор составы обеих команд обновились почти полностью, как и их трансферная стоимость.

В 2015 году, по данным сайта Transfermarkt, "Челси" суммарно стоил 579 млн евро, что в примерно пять раз превышало показатель "Динамо" - 131 млн. Сейчас цифры свидетельствуют о том, что пропасть между командами увеличилась: 886 млн евро у "Челси" против 83 млн у "Динамо". Таким образом, лондонский клуб по составу выглядит мощнее больше, чем в 10 раз.

Стоит отметить, что билеты на ответный матч "Динамо" - "Челси", который состоится 14 марта, раскупили за две недели до поединка - на НСК "Олимпийский" ожидают ажиотаж. Чего еще ждать от противостояния "Динамо" и "Челси" - разбирались журналисты "Профутбола".