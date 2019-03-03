Заря крупно обыграла Ворсклу в матче претендентов на зону Лиги Европы

Подопечные Юрия Вернидуба реабилитировались за разгром 0:5 от "Динамо".

В Запорожье состоялся один из центральных поединков 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» принимала полтавскую «Ворсклу». Хозяева переиграли полтавскую команду с крупным счетом 3:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На первой компенсированной к первому тайму минуте Силас открыл счет с передачи Будковского - 1:0. Громов удвоил преимущество хозяев на 62-й минуте, ему ассистировал Кабаев. На 77-й минуте Караваев довел счет до разгромного.

Таким образом, "Заря" набрала 31 очко и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице. Команда Юрия Вернидуба реабилитировалась за обидное поражение в прошлом туре от "Динамо" (0:5). У "Ворсклы" остается 27 очков.