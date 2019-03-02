Шахтер выиграл трудный гостевой матч у Черноморца в Премьер-лиге
18:58, 02 марта 2019Футбол
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Единственный гол горняки забили с пенальти в концовке игры.
Шахтер обыграл Черноморец в Одессе / shakhtar.com
В Одессе завершился матч 20-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал донецкий "Шахтер".
Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра в Одессе оказалась очень сложной для горняков. Лидер чемпионата Украины имел заметное преимущество в игре, но никак не мог реализовать его в гол.
Решающий момент в матче произошел на 76-й минуте, когда Вильхамссон сбил Болбата в углу штрафной. Марлос с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол.
Таким образом, горняки сохранили 7-очковый отрыв от киевского "Динамо", которое ранее сегодня в Чернигове обыграло местную "Десну". «Горняки» лидируют в УПЛ (48 очков) и продолжают беспроигрышную серию в 16 матчей.
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