Шахтер выиграл трудный гостевой матч у Черноморца в Премьер-лиге

Единственный гол горняки забили с пенальти в концовке игры.

В Одессе завершился матч 20-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал донецкий "Шахтер".

Игра завершилась со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра в Одессе оказалась очень сложной для горняков. Лидер чемпионата Украины имел заметное преимущество в игре, но никак не мог реализовать его в гол.

Решающий момент в матче произошел на 76-й минуте, когда Вильхамссон сбил Болбата в углу штрафной. Марлос с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол.

Таким образом, горняки сохранили 7-очковый отрыв от киевского "Динамо", которое ранее сегодня в Чернигове обыграло местную "Десну". «Горняки» лидируют в УПЛ (48 очков) и продолжают беспроигрышную серию в 16 матчей.