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Стала известна зарплата бразильца Тете в донецком Шахтере

20:26, 27 февраля 2019
Футбол
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Тете будет получать в Шахтере почти полтора миллиона евро в год / Lucas Bubols

В добавок к этому он получит 500 000 евро подъемных, сообщает SportArena.

Помимо этого украинский клуб обеспечит футболисту четыре перелета в Бразилию и жилье в Киеве. В контракте игрока также подписаны различные бонусы, которые зависят от его выступлений.

Globo утверждает, что Шахтер заплатит Гремио 10 млн евро за 40% прав на игрока. В случае перепродажи Тете Гремио получит 15% от трансфера.

Сам бразилец ранее уже подтвердил трансфер в донецкий клуб. Ожидается, что Тете в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с Шахтером.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека во время пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о Тете, отметив, что он «говорит только об игроках, которые есть в Шахтере«.

Во время зимнего межсезонья горняки подписали четырех игроков - защитника Валерия Бондаренко из Александрии, полузащитников Манора Соломона из Маккаби Петах-Тиквы и Маркоса Антонио из Эшторила, а также форварда Даниила Сикана из Карпат, который отправился в аренду в Мариуполь.

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Теги: #УПЛ#трансферы#ФК Шахтер#зимнее межсезонье