Стала известна зарплата бразильца Тете в донецком Шахтере

Игрок будет получать почти 1,5 миллиона евро в год, плюс различные бонусы.

Как сообщает бразильский журналист Диого Оливьер, 19-летний воспитанник Гремио Тете будет получать в Шахтере 120 тысяч евро в месяц.

В добавок к этому он получит 500 000 евро подъемных, сообщает SportArena.

Помимо этого украинский клуб обеспечит футболисту четыре перелета в Бразилию и жилье в Киеве. В контракте игрока также подписаны различные бонусы, которые зависят от его выступлений.

Globo утверждает, что Шахтер заплатит Гремио 10 млн евро за 40% прав на игрока. В случае перепродажи Тете Гремио получит 15% от трансфера.

Сам бразилец ранее уже подтвердил трансфер в донецкий клуб. Ожидается, что Тете в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с Шахтером.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека во время пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о Тете, отметив, что он «говорит только об игроках, которые есть в Шахтере«.

Во время зимнего межсезонья горняки подписали четырех игроков - защитника Валерия Бондаренко из Александрии, полузащитников Манора Соломона из Маккаби Петах-Тиквы и Маркоса Антонио из Эшторила, а также форварда Даниила Сикана из Карпат, который отправился в аренду в Мариуполь.