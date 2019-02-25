Шевченко принял решение по Ракицкому в сборной Украины (видео)
11:07, 25 февраля 2019Футбол
225 0
Главный тренер объявит свой вердикт в начале марта.
Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" / fc-zenit.ru
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, когда он сообщит о своем решении относительно присутствия в главной команде страны Ярослава Ракицкого, который недавно перешел в российский "Зенит".
"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. По любому игроку я сделаю заявление в начале марта. Для себя решение я уже принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте", – сказал Шевченко в эфире программы "Профутбол".
Що варто знати про перехід Ракицького в Зеніт: футбольна і моральна складові питання
Как сообщал УНИАН, Ярослав Ракицкий покинул "Шахтер" после 10 лет выступлений за команду. Игрок подписал контракт с российским клубом 28 января.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter