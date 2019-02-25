Шевченко принял решение по Ракицкому в сборной Украины (видео)

Главный тренер объявит свой вердикт в начале марта.

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, когда он сообщит о своем решении относительно присутствия в главной команде страны Ярослава Ракицкого, который недавно перешел в российский "Зенит".

"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. По любому игроку я сделаю заявление в начале марта. Для себя решение я уже принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте", – сказал Шевченко в эфире программы "Профутбол".

Как сообщал УНИАН, Ярослав Ракицкий покинул "Шахтер" после 10 лет выступлений за команду. Игрок подписал контракт с российским клубом 28 января.