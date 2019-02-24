Карпаты благодаря хет-трику Шведа на выезде разгромили Ворсклу
19:00, 24 февраля 2019Футбол
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"Ворскла", пребывающая в верхней части таблицы, потерпела фиаско в родных стенах.
"Карпаты" разгромили "Ворсклу" / facebook.com/fckarpaty
В Полтаве состоялся поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовские "Карпаты" на выезде разгромили "Ворсклу".
Матч закончился с неожиданным счетом 0:4. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Хет-триком в составе львовян отметился атакующий полузащитник "Карпат" Марьян Швед, который зимой, напомним, подписал контракт с шотландским "Селтиком", а в "Карпатах" продолжает выступать на правах аренды.
Швед отличился на 51-й (с пенальти), 55-й и 90-й минутах. Первый гол в матче записал в свой актив итальянский легионер львовского клуба Франчиско ди Франко.
На 85-й минуте возможность забить гол престижа упустил ворсклянин Карека, который с 11-метровой отметки пробил выше ворот.
После победы в Полтаве "Карпаты" набрали 20 очков и вышли на 9-е место. "Ворскла" осталась на 6-м месте (27 пунктов).
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