Карпаты благодаря хет-трику Шведа на выезде разгромили Ворсклу

"Ворскла", пребывающая в верхней части таблицы, потерпела фиаско в родных стенах.

В Полтаве состоялся поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором львовские "Карпаты" на выезде разгромили "Ворсклу".

Матч закончился с неожиданным счетом 0:4. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Хет-триком в составе львовян отметился атакующий полузащитник "Карпат" Марьян Швед, который зимой, напомним, подписал контракт с шотландским "Селтиком", а в "Карпатах" продолжает выступать на правах аренды.

Швед отличился на 51-й (с пенальти), 55-й и 90-й минутах. Первый гол в матче записал в свой актив итальянский легионер львовского клуба Франчиско ди Франко.

На 85-й минуте возможность забить гол престижа упустил ворсклянин Карека, который с 11-метровой отметки пробил выше ворот.

После победы в Полтаве "Карпаты" набрали 20 очков и вышли на 9-е место. "Ворскла" осталась на 6-м месте (27 пунктов).