Мариуполь одолел Олимпик в первом матче УПЛ после зимней паузы

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Мариуполе завершился стартовый матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором Мариуполь принимал донецкий Олимпик.

Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1, сообщает официальный сайт лиги.

Гости начали довольно уверенно и уже в середине первого тайма открыли счет в матче. На 25-й минуте после удара Евгения Пасича вратарь Худжамов отбил мяч, при этом Геннадий Пасич был в двухметровом оффсайд. Мяч от рук голкипера попал в защитника хозяев и отскочил к Геннадий Пасичу, который и пробил в нижний угол. Арбитр взял паузу и начал совещаться с коллегами, но гол все-таки засчитал - 0:1.

Но, удержать преимущество до перерыва гости не сумели. В самой концовке, на 45-й минуте, за нарушение Махновского против Борячука арбитр назначил пенальти. Пихаленок с 11-метровой отметки пробил под самую штангу, причем Махновский едва не отбил удар, немного не дотянувшись до мяча - 1:1.

А в самом начале второго тайма был назначен еще один пенальти в ворота Олимпика. На 48-й минуте после навеса с угловой отметки рукой в своей штрафной сыграл Матар. Борячук с 11-метровой отметки пробил по центру под перекладину, в то время как Махновский завалился в угол ворот - 2:1.

В оставшееся время хозяева поля сумели довести матч до победы.