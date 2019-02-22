Динамо установило рекорд по количеству болельщиков на матче Лиги Европы

На матче с Олимпиакосом присутствовало 48902 болельщика.

Болельщики Динамо установили рекорд по количеству посетителей игры еврокубка / fcdynamo.kiev.ua Болельщики Динамо установили рекорд по количеству посетителей игры еврокубка / fcdynamo.kiev.ua

В четверг, безусловно, главным событием в столице Украины был долгожданный, первый после зимнего межсезонья домашний матч киевского “Динамо”.

48902 зрителя - официальная цифра, которая стала рекордной в текущем сезоне среди домашних еврокубковых поединков украинских клубов, и вообще рекордной среди матчей сезона 2018/2019 на территории Украины, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Показав содержательную, качественную, яркую игру и результат в первом матче в Греции, “бело-синие” подарили надежду на проход в следующую стадию Лиги Европы. И в ответном матче, несмотря на морозную погоду и позднее начало матча в будний день, многих любителей футбола интересовал вопрос лишнего билета на НСК “Олимпийский”.

Болельщики из Киева и других уголков нашей страны собрались на главной спортивной арене Украины, на протяжении всей игры громко поддерживали команду, а в какой-то момент матча зажгли огоньки фонариков своих телефонов по всему стадиону, создав невероятную атмосферу, и главное - разожгли огонь в глазах динамовцев, которые при такой поддержке играли с двойной мотивацией, не просто пройдя в следующий раунд, а и одержав победу, которую посвятили болельщикам.

После игры президент клуба, главный тренер и игроки в интервью искренне поблагодарили болельщиков за ту атмосферу футбольного праздника, которую они создали на “Олимпийском” позднего вечера четверга.