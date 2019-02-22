Как Динамо с боем прошло Олимпиакос в 1/16 финала Лиги Европы (фотогалерея)

Важнейшая игра в Киеве завершилась победой Динамо со счетом 1:0

В четверг киевское Динамо проводило ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором на столичном НСК Олимпийский принимало греческий Олимпиакос из Пирея.

Матч закончился победой киевлян со счетом 1:0.

Таким образом, Динамо победило по сумме двух матчей (первая игра в Греции завершилась со счетом 2:2) и прошло в 1/8 финала второго по значимости еврокубка.