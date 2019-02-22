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Как Динамо с боем прошло Олимпиакос в 1/16 финала Лиги Европы (фотогалерея)

11:55, 22 февраля 2019
Футбол
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УНИАН

В четверг киевское Динамо проводило ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором на столичном НСК Олимпийский принимало греческий Олимпиакос из Пирея.

Матч закончился победой киевлян со счетом 1:0.

Таким образом, Динамо победило по сумме двух матчей (первая игра в Греции завершилась со счетом 2:2) и прошло в 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

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Теги: #Лига Европы#Динамо Киев#еврокубки