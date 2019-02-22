УЕФА проведет для Динамо отдельную жеребьевку соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Клубы из Украины и России по-прежнему разводят при жеребьевке еврокубковых соревнований.

В пятницу состоится церемония жеребьевки 1/8 финала второго по значимости еврокубка - Лиги Европы УЕФА.

Жеребьевка начнется 22 февраля в 14:00 по киевскому времени, церемония пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), сообщает официальный сайт УЕФА.

На этой стадии соревнований жеребьевка уже "слепая" - сеяных команд нет, а клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Вместе с тем, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не смогут попасть в одну пару. При жеребьевке киевское "Динамо" автоматически попадет в первую пару. И для команды будет выбран любой из 13 соперников, не представляющих Россию - кроме Зенита и Краснодара.

Команды, выпавшие на жеребьевке первыми, первые матчи проведут дома.

Матчи 1/8 финала запланированы на 7 и 14 марта.