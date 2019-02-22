УЕФА проведет для Динамо отдельную жеребьевку соперника по 1/8 финала Лиги Европы
10:22, 22 февраля 2019Футбол
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Клубы из Украины и России по-прежнему разводят при жеребьевке еврокубковых соревнований.
Жеребьевка Лиги Европы состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне / Reuters
В пятницу состоится церемония жеребьевки 1/8 финала второго по значимости еврокубка - Лиги Европы УЕФА.
Жеребьевка начнется 22 февраля в 14:00 по киевскому времени, церемония пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), сообщает официальный сайт УЕФА.
На этой стадии соревнований жеребьевка уже "слепая" - сеяных команд нет, а клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. Вместе с тем, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины не смогут попасть в одну пару. При жеребьевке киевское "Динамо" автоматически попадет в первую пару. И для команды будет выбран любой из 13 соперников, не представляющих Россию - кроме Зенита и Краснодара.
Команды, выпавшие на жеребьевке первыми, первые матчи проведут дома.
Матчи 1/8 финала запланированы на 7 и 14 марта.
Киевское "Динамо" одолело греков в матче футбольной Лиги Европы и вышло в 1/8 финала этого турнира
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