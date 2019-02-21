На матч Динамо – Олимпиакос продано около 40 тысяч билетов

На стадионе с сегодняшнего дня будут работать новые входные терминалы со сканерами, которые считывают билеты с экранов мобильных устройств.

На сегодняшнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» – «Олимпиакос» ожидается большое количество болельщиков. По состоянию на 12.00 четверга было реализовано около 40 тысяч билетов, сообщает официальный сайт «Динамо». Читайте такжеЛига Европы, Динамо - Олимпиакос: анонс, прогноз, где смотреть Напомним, вместимость НСК «Олимпийский» составляет 70 050 зрителей. Отметим, что начиная с сегодняшнего матча на «Олимпийском» будут работать новые входные терминалы со сканерами, которые считывают билеты с экранов мобильных устройств. Матч «Динамо» – «Олимпиакос» начнется в 22.00. Первая встреча между этими командами состоялась неделю назад в Пирее и завершилась вничью 2:2.

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