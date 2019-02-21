цей матеріал доступний українською

На матч Динамо – Олимпиакос продано около 40 тысяч билетов

15:39, 21 февраля 2019
Футбол
58 0
НСК "Олимпийский" / Reuters

По состоянию на 12.00 четверга было реализовано около 40 тысяч билетов, сообщает официальный сайт «Динамо».

Читайте такжеЛига Европы, Динамо - Олимпиакос: анонс, прогноз, где смотреть

Напомним, вместимость НСК «Олимпийский» составляет 70 050 зрителей.

Отметим, что начиная с сегодняшнего матча на «Олимпийском» будут работать новые входные терминалы со сканерами, которые считывают билеты с экранов мобильных устройств.

Матч «Динамо» – «Олимпиакос» начнется в 22.00. Первая встреча между этими командами состоялась неделю назад в Пирее и завершилась вничью 2:2.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2018/19
Теги: #Лига Европы#Динамо в Лиге Европы