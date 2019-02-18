Зидан может возглавить Челси, но выдвинул клубу ряд условий

Сегодня лондонский клуб сыграет с "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии.

Руководство лондонского «Челси» намерено реанимировать команду, пригласив на пост главного тренера Зинедина Зидана.

Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации издания, француз возглавит "Аристократов" только в случае выполнения клубом определенных условий. Так, Зидан настаивает на сохранении в команде бельгийца Эдена Азара, которым в последнее время активно интересуется «Реал». Также французский специалист хочет получить 200 миллионов фунтов на усиление состава «Челси».

Добавим, что во многом судьба нынешнего наставника «Челси» итальянца Маурицио Сарри зависит от исхода сегодняшнего матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Кубка Англии.