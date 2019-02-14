Умер легендарный футболист киевского "Динамо"

До последнего времени Хмельницкий работал в футбольной школе киевского "Динамо" детским тренером.

13 февраля на 76-м году жизни скончался легендарный форвард киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий.

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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо". Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й года Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четырежды став чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.

До последнего времени он работал в футбольной школе киевского "Динамо" детским тренером, а также в отделе селекции.

Ранее сообщалось, что в возрасте 81 года умер один из лучших вратарей в истории мирового футбола Гордон Бэнкс.