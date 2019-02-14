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Умер легендарный футболист киевского "Динамо"

09:36, 14 февраля 2019
Футбол
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Хмельницкий был одним из лучших футболистов своего поколения / фото fcdynamo.kiev.ua

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Об этом сообщил официальный сайт "Динамо". Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й года Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четырежды став чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.

До последнего времени он работал в футбольной школе киевского "Динамо" детским тренером, а также в отделе селекции.

Ранее сообщалось, что в возрасте 81 года умер один из лучших вратарей в истории мирового футбола Гордон Бэнкс.

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Теги: #смерть#Динамо