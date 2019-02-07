Нагорняк: Шахтер-Айнтрахт – самая красочная пара Лиги Европы

Экс-игрок дал свой прогноз на матчи Лиги Европы.

Ровно через неделю, 14 февраля «Шахтер» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Экс-треном «Днепра» и экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Сергей Нагорняк оценил перспективы противостояния команд в интервью Terrikon.com:

- Я не скажу, что здесь есть какой-то явный фаворит. Шансы 50 на 50, но все-таки много преимуществ есть у «Айнтрахта» в том, что у них чемпионат в самом разгаре, они уже после паузы 2 или 3 тура провели и довольно в неплохой форме находятся. Последняя игра с Дортмундом показала, что команда обладает хорошим потенциалом. Особенно балканцы – Ребич, Йович.

- Как Фонсеке обыграть «Айнтрахт» и решить проблему в обороне после ухода Ракицкого?

- Да, в этом есть проблема. Даже при Ракицком проблема была в оборонительном плане. Дело в том, что Ракицкий чем был силен? Он был силен в начале атаки, а сама оборона не всегда была его сильной стороной. Центральная ось обороны имеет проблему в том, что там играют не быстрые игроки и не так начинают в подыгрыше атаки, как этого хотелось бы тренерам, и как начинал это Ракицкий. Единственный игрок, который будет неплохо там смотреться, как мне кажется – это Матвиенко. Мало того, что он игрок оборонительного плана, он еще и очень хорошо начинает атаки.

- Насколько важно то, что матч снова будет в Харькове и будет ли внушительная поддержка у «Шахтера»?

- Мне сложно сказать. Возможно, что люди придут. Харьковские болельщики соскучились за большим футболом. Посещаемость зависит от многих факторов, опять-таки, погода какая будет. Но хотелось бы, чтобы люди пришли, поддержали команду точно так, как и в Киеве. Я думаю, что Харьков – это футбольный город, так что люди придут.

- Можно ли эту пару назвать самой красочной среди всех пар Лиги Европы?

- Можно, ведь у «Шахтера», и у «Айнтрахта» атака преобладает над обороной. Мы знаем, как «Шахтеру» тяжело даются игры именно против немецких команд. С «Хоффенхаймом» давайте вспомним как они играли в Германии. Да, выиграли, но там такие качели были, что все могло повернуться как в одну, так и в другую сторону. Если бы не удаление, то кто его знает, как все сложилось бы. «Шахтеру» всегда тяжело с немецкими командами. И я думаю, что этот раз – не исключение. Будет очень тяжело.

Напомним, матч плей-офф 1/16 Лиги Европы «Шахтер» - «Айнтрахт» пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» 14 февраля. Билеты на игру можно купить тут