Чеферин переизбран президентом УЕФА, Павелко вошел в Исполком федерации

Президент УЕФА Александер Чеферин был переизбран 43-м Очередным Конгрессом УЕФА в Риме на новый четырехлетний срок.

Александер Чеферин был переизбран на должность президента УЕФА на 43-м Очередном Конгрессе УЕФА в Риме и останется главой европейского футбольного союза на ближайшие четыре года.

Словенец, впервые избранный президентом УЕФА в сентябре 2016 года, был утвержден на второй срок в четверг путем голосования делегатами всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

После избрания Чеферин пообещал, что ключевыми элементами стратегии, миссии и деятельности УЕФА при нем будут единство, надежда, уважение и солидарность.

Чеферин добавил, что футбол должен оставаться уважительным по отношению к другим и быть уважаем.

"Спасибо, что в очередной раз доверились мне, - обратился 51-летний словенец к представителям ассоциаций. - Я одновременно почтен и тронут. Президент УЕФА выразил надежду, что сейчас осталось меньше сомнений и скептицизма, чем при его первом избрании два с половиной года назад.

Позже были избраны члены Исполкома организации. В частности, в его ссотав вошел президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, который заменил в Исполкоме Григория Суркиса.