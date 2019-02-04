Ракицкий исчез из списка игроков сборной на официальном сайте ФФУ

Ракицкого нет среди защитников "сине-желтых".

Футболиста Ярослава Ракицкого убрали из списка игроков сборной Украины, который опубликован на официальном сайте федерации футбола Украины.

Официальных заявлений со стороны ФФУ относительно исключения игрока из состава национальной команды пока не поступало.

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Неделю назад 29-летний защитник перешел из "Шахтера" в российский "Зенит". Защитник заключил контракт с петербургским клубом на 3,5 года.

По данным СМИ сумма трансфера составила примерно 10 миллионов евро. А зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.

Ракицкий выступал за украинскую сборную с 2009 года. В целом он провел 54 матча за национальную команду и забил четыре мяча.