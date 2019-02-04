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Шахтер разгромил болгарский Ботев в товарищеском матче

12:04, 04 февраля 2019
Футбол
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"Шахтер" разбил болгар в Турции / фото twitter.com/fcshakhtar

"Шахтер" провел очередной контрольный матч на втором сборе в Турции. Соперником "горняков" стал болгарский "Ботев", который был разгромлен со счетом 6:1.

За дончан отличились: дважды Андрей Тотовицкий (33, 37) и Оларенважу Кайоде (54, 87), еще по голу забили Богдан Бутко (51) и Майкон (71).

Единственный гол болгар на счету Лазара Марина (47).

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7-го февраля "Шахтер" проведет спарринг с "Ваккером".

Весеннюю часть сезона "горняки" начнут 14 февраля, когда примут немецкий "Айнтрахт" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответный матч - 16 февраля.

Премьер-лигу "Шахтер" возобновит домашней игрой с "Александрией" 25 февраля. 

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