Шахтер всухую проиграл Партизану на сборе в Турции
19:23, 03 февраля 2019Футбол
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Матч завершился со счетом 0:2.
"Шахтер" уступил "Партизану" / shakhtar.com
Донецкий «Шахтер» провел третий контрольный поединок в рамках второго подготовительного сбора в Турции. Горняки "всухую" уступили сербскому «Партизану».
Матч завершился со счетом 0:2, сообщает официальный сайт "Шахтера".
Дважды «горняки» пропустили в первом тайме. Открыл счет на 9-й минуте Миколич, а на 39-й минуте отличился Шчекич.
Следующий матч «Шахтер» проведет 4 февраля против болгарского «Ботева». Начало в 10:00.
«Шахтер» — «Партизан» 0:2
Голы: Миколич, 9, Шчекич, 39
«Шахтер»: Пятов (Трубин, 68) — Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили — Алан Патрик, Степаненко (Майкон, 80) — Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон — Жуниор Мораес.
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