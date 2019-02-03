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Шахтер всухую проиграл Партизану на сборе в Турции

19:23, 03 февраля 2019
Футбол
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&quot;Шахтер&quot; уступил &quot;Партизану&quot; / shakhtar.com

Донецкий «Шахтер» провел третий контрольный поединок в рамках второго подготовительного сбора в Турции. Горняки "всухую" уступили сербскому «Партизану».

Матч завершился со счетом 0:2, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Дважды «горняки» пропустили в первом тайме. Открыл счет на 9-й минуте Миколич, а на 39-й минуте отличился Шчекич.

Следующий матч «Шахтер» проведет 4 февраля против болгарского «Ботева». Начало в 10:00.

«Шахтер» — «Партизан» 0:2

Голы: Миколич, 9, Шчекич, 39

«Шахтер»: Пятов (Трубин, 68) — Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили — Алан Патрик, Степаненко (Майкон, 80) — Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон — Жуниор Мораес.

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Теги: #ФК Шахтер