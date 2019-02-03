Шахтер всухую проиграл Партизану на сборе в Турции

Матч завершился со счетом 0:2.

Донецкий «Шахтер» провел третий контрольный поединок в рамках второго подготовительного сбора в Турции. Горняки "всухую" уступили сербскому «Партизану». Матч завершился со счетом 0:2, сообщает официальный сайт "Шахтера". Дважды «горняки» пропустили в первом тайме. Открыл счет на 9-й минуте Миколич, а на 39-й минуте отличился Шчекич. Следующий матч «Шахтер» проведет 4 февраля против болгарского «Ботева». Начало в 10:00. «Шахтер» — «Партизан» 0:2 Голы: Миколич, 9, Шчекич, 39 «Шахтер»: Пятов (Трубин, 68) — Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвиенко, 80), Исмаили — Алан Патрик, Степаненко (Майкон, 80) — Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон — Жуниор Мораес.

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