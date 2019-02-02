Ювентус не сумел удержать победу в матче чемпионата Италии против Пармы

Игра завершилась со счетом 3:3.

В Турине завершился матч 22-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором Ювентус принимал Парму.

Игра завершилась вничью, со счетом 3:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Главным героем матча мог стать Криштиану Роналду. Португальский легионер "Юве" забил два гола в ворота "молочников" - на 36-й и 66-й минутах и сыграл существенную роль, в матче в своей команде.

Тем не менее, уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте, Джервиньо, в свою очередь, сделал дубль и уберег свою команду от поражения - 3:3.

Таким образом, на счету Ювентуса 60 очков и, несмотря ни на что, команда продолжает уджерживать уверенное лидерство в турнирной таблице Серии А. У идущего на 2-м месте Наполи на 9 баллов меньше - 51.