Барселона не смогла обыграть Валенсию в центральном матче дня чемпионата Испании

Игра завершилась вничью, со счетом 2:2.

В Барселоне на стадионе Камп Ноу завершился центральный матч дня, где в рамках 22-го тура чемпионата Испании Барселона принимала Валенсию.

Игра завершилась со счетом 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч стал непростым испытанием для Барселоны, которая в первом тайме проигрывала с разницей в два гола. На 24-й минуте счет открыл Гамейро, а на 32-й Парейо удвоил преимущество своей команды.

И только после этого наступило время Лионеля Месси. Спустя 7 минут, еще до коца первого тайма, на 39-й, Месси реализовал пенальти. А точный удар аргентинского форварда каталонской команды на 64-й минуте принес Барселоне ничью - 2:2.

Больше Месси забить голов в этой игре не сумел, а партнеры по команде его не поддержали.

Таким образом, у "Баоселоны" на данный момент в турнирной таблице 50 очков и уверенное лидерство, а у Валенсии - ровно на 20 баллов меньше - 30 - 7-е место.