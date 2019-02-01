Фонсека: важно, чтобы Шахтер не пропускал

Тренер горняков отметил, что его игроки полностью доминировали в матче с сильным оппонентом - польским Лехом

Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека поделился своими впечатлениями о вчерашних матчах с «Хобро» и «Лехом», дебюте Манора Соломона, кадровых новостях и экспериментах.

– Нужно объяснить, что два матча в один день позволили предоставить всем футболистам почти одинаковое игровое время. В этот период сбора мы захотели повысить количество проведенных минут в сравнении с другими спаррингами. Дали возможность абсолютно всем. С «Хобро» задействовали ребят, которые выходят не так часто, многие из них еще очень молоды. В целом не провели хорошей игры. Действовали слишком медленно против не особо сильной команды. Несмотря на то что соперник не создавал нам больших проблем, следовало показать другой темп. Да, мы победили, потому что в конце выпустили более опытных исполнителей. Что касается встречи с «Лехом», этот тест оказался намного сложнее. Мы полностью доминировали в игре с сильным оппонентом. Великолепный, интересный первый тайм – почти все время были на половине соперника. Второй тайм – на сложном поле с учетом дождя. Мы продолжали доминировать и забили еще два мяча, одержав абсолютно заслуженную победу, - отметил португальский специалист в интервью официальному клубному сайту "Шахтера".

– Что скажете о Маноре Соломоне? Как вам его дебют и работа на тренировках?

– Он с нами только три дня. Оценивать Соломона еще слишком рано. Что заметно уже сейчас: он очень заинтересован в обучении, старается понять, как играет команда. Мы со своей стороны прекрасно знаем, что это качественный и техничный футболист. Нужно чуть успокоиться. Манор молод, работает с «Шахтером» лишь третий день, и ему еще нужно время, чтобы обучиться нашему стилю.

– На этих сборах мы видим новые позиции некоторых игроков: Болбат, Тотовицкий, Малышев...

– Следует понимать, что Макс очень долго не играл. Сегодня мы остались без центральных защитников. Используя его там, даем ему возможность провести более спокойный матч. Сейчас Малышеву необходимо время, чтобы набрать свой темп, быть на поле спокойным, чтобы вновь адаптироваться к нашей игре. Когда он достигнет нормальных кондиций, то вернется в центр поля. Болбат в ситуации, при которой сейчас мы экспериментируем, дает достаточно положительный ответ. Конечно, в определенные моменты игры на этой позиции ему нужно во многом прибавить, особенно в оборонительной части, тем не менее с каждым днем он понемногу учится. И в случае с Тотовицким есть некоторый эксперимент, что также находит положительный отклик. Это не значит, что Андрей будет всегда именно там, но сейчас иногда он действительно играет восьмого номера.

– В утреннем матче Валерий Бондаренко покинул поле уже в первом тайме. Что с ним?

– Он подвернул голеностоп, травмирован и не сможет тренироваться с нами до конца сбора. По той информации, что у меня есть сейчас, Бондаренко выбыл на 7–10 дней. Также травмирован Ордец. Действительно, у нас существует проблема с центральными защитниками. На данный момент есть только Хочолава, Кривцов и Матвиенко.

– Ордец также не сможет работать в общей группе до конца сбора?

– Думаю, да. Его восстановление займет еще некоторое время.

– Спарринг с «Лехом» – первый, в котором «Шахтер» не пропустил. Повлияет ли это позитивно на команду?

– Это очень важно! Чтобы побеждать, мы должны быть безопасны при обороне, и в этом компоненте команда хорошо себя показала. Практически не позволяли сопернику добираться до наших ворот или создавать моменты. Важно, чтобы «Шахтер» не пропускал голы. У нас всегда будут возможности забить, и так мы будем ближе к победе.

– Планируете ли вызвать кого-то на сбор дополнительно в связи с травмами защитников?

– Посмотрим. Ситуация анализируется. Возможно, еще один-два игрока к нам присоединятся.