МЮ отпустил своего полузащитника Феллайни в Китай

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни перешел в китайский «Шаньдун Лунэн».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни продолжит карьеру в Китае. Новый клубом Феллайни, который стал знаменитым благодаря своей пышной прическе в стиле "афро", будет «Шаньдун Лунэн», занимающим 3-е место в чемпионате Китая.

В своем Instagram бельгийский игрок выложил фотографию из аэропорта перед вылетом в Китай. «Погнали», – подписано фото.

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По информации BBC, игрок согласовал контракт с «Шаньдун Лунэн». Как сообщает Sky Sports, 31-летний бельгиец уже прошел медосмотр для нового клуба, после оформления всех бумаг о сделке будет объявлено официально.

Сумма трансфера составит около 10 миллионов фунтов, Феллайни подпишет с китайским клубом 3-летний контракт.

Напомним, 31 января в большинстве стран закрывается трансферное окно.