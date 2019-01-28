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Игрок голландского АЗ забил гол ударом с углового

16:27, 28 января 2019
Футбол
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АЗ уверенно переиграл в гостях Херенвен в матче Эридивизи / az.nl

Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 0:2, сообщает официальный сайт клуба из Алкмаара.

В одном из эпизодов полузащитник АЗ Усман Индрисси выполнял удар со штрафного. Пока голкипер соперников расставлял защиту, игрок воспользовался моментом и выполнил удар по воротам. Вратарь только успел провести мяч взглядом, но не смог ничего сделать.

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Теги: #футбол#Нидерланды#гол с углового