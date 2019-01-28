Игрок голландского АЗ забил гол ударом с углового
16:27, 28 января 2019Футбол
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Вратарь команды-соперника только взглядом проводил мяч, залетевший в сетку ворот.
АЗ уверенно переиграл в гостях Херенвен в матче Эридивизи / az.nl
В чемпионате Нидерландов по футболу в воскресенье Херенвен принимал АЗ (Алкмаар) в рамках главного дивизиона - Эридивизи.
Матч завершился уверенной победой гостей со счетом 0:2, сообщает официальный сайт клуба из Алкмаара.
В одном из эпизодов полузащитник АЗ Усман Индрисси выполнял удар со штрафного. Пока голкипер соперников расставлял защиту, игрок воспользовался моментом и выполнил удар по воротам. Вратарь только успел провести мяч взглядом, но не смог ничего сделать.
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