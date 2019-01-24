Калитвинцев покинул Динамо и получил статус свободного агента

Игрок и клуб досрочно прервали соглашения о сотрудничестве.

26-летний полузащитник воспитанник киевского Динамо Владислав Калитвинцев покидает столичный клуб.

Как стало известно Zbirna.com, футболист досрочно получил статус свободного агента, хотя его контракт был действителен с Динамо до конца сезона-2019/2020.

Владислав Калитвинцев дебютировал за первую команду Динамо в 2009 году, однако полноценным игроком главной команды клуба так и не стал, выступая также в аренде за чешский Слован (Либерец), Черноморец (Одесса) и Зарю (Луганск).

Свой последний матч в составе Динамо футболист провел 2 сентября, отыграв 20 минут в выездном матче бело-синих против львовских Карпат.