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Калитвинцев покинул Динамо и получил статус свободного агента

16:22, 24 января 2019
Футбол
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Владислав Калитвинцев досрочно покинул киевское Динамо  / sportfile.com.ua

Как стало известно Zbirna.com, футболист досрочно получил статус свободного агента, хотя его контракт был  действителен с Динамо до конца сезона-2019/2020.

Владислав Калитвинцев дебютировал за первую команду Динамо в 2009 году, однако полноценным игроком главной команды клуба так и не стал, выступая также в аренде за чешский Слован (Либерец), Черноморец (Одесса) и Зарю (Луганск).

Свой последний матч в составе Динамо футболист провел 2 сентября, отыграв 20 минут в выездном матче бело-синих против львовских Карпат.

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Теги: #трансферы#Динамо Киев#зимнее межсезонье#Владислав Калитвинцев