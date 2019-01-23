Валерий Бондаренко стал игроком донецкого Шахтера
16:01, 23 января 2019Футбол
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Соглашение рассчитано сроком на 5 лет.
Шахтер подписал центрального защитника Бондаренко / shakhtar.com
Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписал контракт с центральным защитником Валерием Бондаренко.
Соглашение рассчитано на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.
Воспитанник киевского футбола Валерий Бондаренко начинал профессиональную карьеру в Грузии – в составе кутаисского «Торпедо». В 2015 и 2016 годах выступал в стрыйской «Скале». С февраля 2017-го – игрок «Александрии», с которой дебютировал в Лиге Европы.
Валерий Бондаренко родился 3 февраля 1994 года в Киеве.
Рост - 194 см, амплуа - центральный защитник.
За «Александрию» во всех турнирах провел 51 матч (2 гола), в текущем розыгрыше Премьер-лиги – 18 игр (1 гол).
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