Валерий Бондаренко стал игроком донецкого Шахтера

Соглашение рассчитано сроком на 5 лет.

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) подписал контракт с центральным защитником Валерием Бондаренко.

Соглашение рассчитано на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник киевского футбола Валерий Бондаренко начинал профессиональную карьеру в Грузии – в составе кутаисского «Торпедо». В 2015 и 2016 годах выступал в стрыйской «Скале». С февраля 2017-го – игрок «Александрии», с которой дебютировал в Лиге Европы.

Валерий Бондаренко родился 3 февраля 1994 года в Киеве.

Рост - 194 см, амплуа - центральный защитник.

За «Александрию» во всех турнирах провел 51 матч (2 гола), в текущем розыгрыше Премьер-лиги – 18 игр (1 гол).