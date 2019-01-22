Лидер Манчестер Сити отказался от перехода в Реал
20:30, 22 января 2019Футбол
246 0
Полузащитник Кевин де Брюйне отклонил предложение мадридского клуба.
Кевин де Брюйне / donbalon.com
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне отклонил предложение мадридского «Реала».
Об этом сообщает испанское издание Don Balon.
По информации источника, представители «Королевского клуба» связались с 27-летним футболистом, предложив ему выгодный контракт. Однако бельгиец отказался от заманчивого предложения, так как полностью доволен своим положением в Манчестере.
В текущем сезоне де Брюйне провел за «Манчестер Сити» восемь матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter