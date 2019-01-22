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Лидер Манчестер Сити отказался от перехода в Реал

20:30, 22 января 2019
Футбол
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Кевин де Брюйне / donbalon.com

Об этом сообщает испанское издание Don Balon.

По информации источника, представители «Королевского клуба» связались с 27-летним футболистом, предложив ему выгодный контракт. Однако бельгиец отказался от заманчивого предложения, так как полностью доволен своим положением в Манчестере.

В текущем сезоне де Брюйне провел за «Манчестер Сити» восемь матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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Теги: #Манчестер Сити#Реал Мадрид#Кевин Де Брюйне