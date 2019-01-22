Лидер Манчестер Сити отказался от перехода в Реал

Полузащитник Кевин де Брюйне отклонил предложение мадридского клуба.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне отклонил предложение мадридского «Реала».

Об этом сообщает испанское издание Don Balon.

По информации источника, представители «Королевского клуба» связались с 27-летним футболистом, предложив ему выгодный контракт. Однако бельгиец отказался от заманчивого предложения, так как полностью доволен своим положением в Манчестере.

В текущем сезоне де Брюйне провел за «Манчестер Сити» восемь матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.