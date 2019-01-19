Динамо разгромило немецкий Бохум в первом поединке 2019 года

В составе киевлян дебютировал испанский центрфорвард Фран Соль.

Киевское «Динамо» провело контрольный поединок в 2019 году. На сборах в Марбелье динамовцы сыграли с одним из лидеров второго дивизиона чемпионата Германии - "Бохумом".

Итог игры - 3:0 в пользу вице-чемпиона Украины, сообщает официальный сайт киевского клуба.

«Динамо» провело матч двумя разными составами, использовав 22 игрока.

Читайте такжеИспанский форвард Соль провел первую тренировку в Динамо (видео)

В первом тайме вышли: Бойко – Кендзера, Сидорчук, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский, Циганков, Вербич, Шапаренко – Соль.

После перерыва на поле вышли у «Динамо»: Бущан,Смирный, Алибеков, Шабанов, Пиварич, Че-Че, Андриевский, Гармаш, Буэно, Сидклей, Русин.

Виктор Цыганков открыл счет в матче на 29-й минуте после передачи Николая Шапаренко. На 69-й минуте Назарий Русин удвоил счет, сыграв на добивании после удара Йосипа Пиварича. А на 78-й минуте Русин оформил дубль, воспользовавшись пасом Александра Андриевского.

Отметим, что первые 45 минут на поле провел новичок "Динамо" - испанский нападающий Фран Соль, который подписал контракт с командой на этой неделе.