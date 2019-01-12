"Арсенал-Киев" представит нового тренера Леонова 14 января
20:59, 12 января 2019Футбол
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Игорь Леонов сменит на посту главного тренера "Арсенала-Киев" Вячеслава Грозного, который покинул клуб.
Леонов станет тренером команды Премьер-лиги Арсенал-Киев / shakhtar.com
Игорь Леонов сменит на посту главного тренера "Арсенала-Киев" Вячеслава Грозного, который покинул клуб.
Представление 51-летнего специалиста, работавшего ранее в Премьер-лиге только с "Мариуполем", состоится в ближайший понедельник, 14 января, сообщает FootBoom со ссылкой на достоверные источники.
Пока, правда, неизвестно, кто будет помогать Леонову в работе. В отсутствие главного тренера столичные "канониры" начали подготовку к сезону под руководством Владислава Гуменюка.
Напомним, что осеннюю часть нынешнего сезона "Арсенал-Киев" завершил на последнем, 12-м месте, имея в активе всего 8 очков.
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