ФК «Шахтёр» поможет бороться с зависимостью от курения

Под занавес уходящего года ФК Шахтер и фармацевтическая компания Sopharma AD (Болгария) подписали соответствующий контракт о сотрудничестве.

В 2019 году официальным партнером донецкого клуба станет препарат для отвыкания от курения ТАБЕКС.

Под занавес уходящего года ФК Шахтер и фармацевтическая компания Sopharma AD (Болгария) подписали соответствующий контракт о сотрудничестве, сообщается в релизе на официальном сайте клуба.

Избавление от никотиновой зависимости открывает новые возможности перед преданными болельщиками клуба – больше свободного от курения времени для общения, больше сил для поддержки и новых побед!

«На протяжении многих лет ФК «Шахтёр» активно внедряет культура посещения матчей семьями. Вопреки сомнениям окружающих в возможности реализовать в Украине концепцию некурящего стадиона, Шахтер был первым украинским клубом, которому это удалось. «Дружба» клуба с «Табекс» – ещё один шаг к достижению данной цели», – сказал во время подписания договора о сотрудничестве Коммерческий директор клуба Дмитрий Кириленко.

ФК «Шахтёр» ценит стремление своих болельщиков к здоровому образу жизни. Синергия «Шахтёра» и «Табекс» – это поддержка антитабачной кампании не на словах, а и на деле.

Табекс – это поддержка целеустремленных людей, которые твердо идут к своей цели. Препарат Табекс поможет избавиться от вредной привычки тем, кто уже принял решение бросить курить. И мы знаем, что именно такие – в рядах болельщиков клуба Шахтер.