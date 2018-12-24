Тренер киевского Динамо сообщил о своей женитьбе

Для Олега Лужного это второй брак.

Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Лужный во второй раз женился. Новой любовью тренера стала блондинка Юлия, об этом бывший капитан "Динамо" и сборной Украины рассказал в интервью FootballHub.

«Не так давно я женился. Моя жена Юлия также любит спорт: сейчас собираемся ехать кататься на лыжах. Летом вместе бегаем. Она очень хорошо понимает меня и помогает «переключаться» после непростых матчей», - отметил Лужный.

«Я человек эмоциональный, поэтому часто после непростого матча нервничаю, долго думаю о самой игре. Мы познакомились совсем случайно и с тех пор наши дороги сошлись. Я чувствую себя счастливым», - добавил Олег Лужный.

От первого брака у Лужного две дочери - Ольга и Кристина.