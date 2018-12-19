Реал благодаря хет-трику Бэйла вышел в финал Клубного чемпионата мира

В Абу-Даби "Сливочные" обыграли японский "Касима Антлерс".

Мадридский "Реал" вышел в финал Клубного чемпионата мира-2018.

В Абу-Даби на стадионе "Шейх Зайед" мадридский клуб в полуфинальном матче обыграл японский клуб «Касима Антлерс». Матч завершился со счетом 3:1, сообщает официальный сайт ФИФА.

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В составе "сливочных" хет-трик на счету нападающего Гарета Бэйла, который отличился на 44-й, 53-й и 55-й минутах. Валлиец стал третьим игроком в истории клубного чемпионата мира, которому удалось оформить хет-трик. Ранее подобное удавалось только форварду «Барселоны» Луису Суаресу (2015) и бывшему нападающему «Реала» Криштиану Роналду (2016).

На 78-й минуте японская команда отыграла один мяч - гол на счету Сема Дои.

В финале Клубного ЧМ "Реал" встретится с победителем первого полуфинала - клубом "Аль-Айн" из ОАЭ, который в серии пенальти победил аргентинский "Ривер Плейт".

Финальный матч турнира между "Реалом" и "Аль-Айном" пройдет 22 декабря.