Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22:00.

Жены и девушки игроков сборной Украины прибыли в Рим, чтобы поддержать команду в четвертьфинальном матче чемпионата Европы-2020 с Англией.

«Мы в Риме!!! Двое суток на нервах и переживаниях… В новое время, в которое мы живем, мы преодолели практически невозможное. Разрешения, приглашения, декларации, тесты, карты здоровья — и это еще не весь перечень вкусняшек», - рассказала на своей странице в Instagram жена Андрея Пятова Юлия.

Прилетели в Рим и жены других футболистов - Инна Ярмоленко с сестрой Андрея Натальей, Татьяна Макаренко, Маргарита Степаненко, Анна Матвиенко, Кристина Яремчук, Юлия Кривцова, Анна Сидорчук и Анна Безус.

«Ну, с Богом. Встречай нас, пицца, ризотто, паста и тирамису», - написала у себя в Instagram Маргарита Степаненко.

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Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22:00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020, а также Александр Зубков.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Денис Прядко