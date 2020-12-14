Александр Красюк надеется, что Александр Усик сможет боксировать за чемпионский пояс весной.

Гендиректор промоутерской компании "K2 Promotions" Александр Красюк, который представляет интересы Александра Усика, прокомментировал ситуацию с возможным боем украинца против чемпиона мира Энтони Джошуа.

Об этом он сказал в комментарии Sky Sports.

"Мой план и наша стратегия - организовать бой Джошуа с Усиком в апреле или мае 2021 года", - сказал Красюк.

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Он также подчеркнул, что Всемирная боксерская организация (WBO), титул которой необходимо защищать Джошуа, "вправе заставлять чемпиона провести обязательную защиту".

"Несмотря на то, что все хотят увидеть поединок Джошуа - Фьюри, я не думаю, что он состоится в ближайшее время", - также отметил Красюк.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. После этого ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Их промоутеры настроены организовать этот поединок.

Однако Александр Усик планирует помешать этим планам. Он заявил, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.

В таком случае Усик может оспорить титул WBO с британцем Джо Джойсом.

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Автор: Антон Дударь