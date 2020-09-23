Александр Усик и Дерек Чисора / фото REUTERS

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Постер поединка опубликовал промоутер Эдди Хирн в Twitter.

Переговоры тормозила невозможность проведения поединка со зрителями. Боксеры должны были согласиться на снижение гонораров, чтобы событие состоялось.

Место проведения боя не указывается, но ранее сообщалось, что вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.

Для Усика это будет первый бой с октября прошлого года. Тогда украинец провел дебютный поединок в супертяжелом весе и одержал победу над Чаззом Уизерспуном в семи раундах. Чисора в том же месяце нокаутировал Дэвида Прайса.

twitter.com/EddieHearn

Усик - Чисора: подробности

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Автор: Данил Слесь