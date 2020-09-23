Боксеры выйдут на ринг в конце октября.

Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика с британцем Дереком Чисорой анонсирован официально и состоится 31 октября.

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Постер поединка опубликовал промоутер Эдди Хирн в Twitter.

Переговоры тормозила невозможность проведения поединка со зрителями. Боксеры должны были согласиться на снижение гонораров, чтобы событие состоялось.

Место проведения боя не указывается, но ранее сообщалось, что вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.

Для Усика это будет первый бой с октября прошлого года. Тогда украинец провел дебютный поединок в супертяжелом весе и одержал победу над Чаззом Уизерспуном в семи раундах. Чисора в том же месяце нокаутировал Дэвида Прайса.

Усик - Чисора: подробности

Поединок Усика против Чисоры должен был состояться в мае, но планам помешала пандемия коронавируса. Событие пришлось перенести на неопределенный срок. На кону не будет никаких чемпионских поясов.

Несмотря на паузу, Александр Усик продолжает активно тренироваться.

Экс-чемпион мира Гвоздик считает, что Усику будет сложно боксировать против Чисоры.

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Автор: Данил Слесь