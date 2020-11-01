Александр Усик одержал 18-ю победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер Александр Усик в Лондоне провел свой второй бой в супертяжелой весовой категории, победив британца Дерека Чисору.

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Бой Усика не оставил равнодушным многих украинских и зарубежных фанатов бокса. В сети активно обсуждают победу украинца и его перспективы в супертяжелой весовой категории.

Украинский борец Жан Беленюк в Instagram написал:

"Сложнейший бой для Саши! Видно как ему тяжело было, особенно в первых раундах! Саша проявил настоящий бойцовский характер! Настоящий чемпион! Конечно, в супертяжелом дивизионе совсем другие реалии, на мой взгляд, чуть не хватало мощи, разница в 16 кг очень била в глаз, но Саня справился и сделал это блестяще! Поздравляю всех украинцев с этой важнейшей победой!".

Эксперт бокса, журналист talksport.com Адам Каттералл: "116-112 на моих записках. Это называется не драка, это называется бокс. Он мастер. Бык против матадора".

Мнение украинских болельщиков

Мнение зарубежных фанатов

"Мой любимый боксер, но, думаю, этот бой доказал, что он не супертяж".

"Большой фанат Усика еще со времен Олимпиады. Однако, основываясь на этом бою, хотя он и выглядел очень хорошо и одержал победу, очевидно, что у него нет размеров и силы, необходимых для супертяжелого дивизиона, чтобы побеспокоить Джошуа или Фьюри". "Стиль Чисоры намного сложнее для Усика, чем стиль Джошуа. Я думаю, Усик больше преуспеет против Джошуа".

Усик - Чисора: итоги боя

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Автор: Антон Дударь