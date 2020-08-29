Виктор Постол оказался немного легче своего соперника.

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания перед боем между Виктором Постолом и чемпионом мира Хосе Рамиресом, который пройдет в ночь с 29 на 30 августа.

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Боксеры показали практически одинаковый вес, но Постол оказался немного легче. Вес украинца - 63,36 кг, вес американца - 63,41.

Соперники успешно вложились в лимит первого полусреднего веса (63,5).

Теперь Постолу и Рамиресу осталось пройти тестирование на коронавирус.

Видео опубликовал канал Top Rank на YouTube.

Постол - Рамирес: перед боем

Из-за коронавируса бой Постола и Рамиреса переносился дважды. Изначально он должен был пройти 1 февраля в китайском Хайкоу, а затем 9 мая в американском Фресно.

На кону боя будут стоять оба титула Рамиреса - WBC и WBO.

Виктор Постол уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC и потерял его в результате поражения от Теренса Кроуфорда в 2016-м году.

Всего на счету Постола 33 боя, 31 победа и 2 поражения на профи-ринге. Рамирес выиграл 25 боев из 25.

Перед боем соперники устроили дуэль взглядов.

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Автор: Антон Дударь